Нужно, чтобы власть гарантировала мобилизованным соответствующую продолжительность подготовки, считает нардеп.

В центре внимания новый законопроект о мобилизации (№10449). Представители власти Украины отмечали, что мобилизационные мероприятия должны быть справедливыми. Глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич утверждает, что "справедливая мобилизация - это не о том, чтобы все обязательно попали в окопы".

Нардеп считает, что, в частности, необходимо, чтобы повестки вручали способом, который понятен всем, и чтобы были исключены противоправные действия со стороны представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Таким мнением политик поделился во время интервью АрмияInform.

Парламентарий добавил, что власть также должна гарантировать мобилизованным соответствующую продолжительность подготовки. "Как правило, она будет соответствовать военно-учетной специальности, но в отдельных случаях государство может переквалифицировать лиц в соответствии с потребностями Сил обороны", - сказал Завитневич.

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Политик полагает, что законодательно должны быть "определены сроки, содержание подготовки и тот уровень квалификации, по которому мобилизованный гражданин считается подготовленным для выполнения боевых задач".

Сегодня в центре внимания мобилизация - Украина это должна знать

Парламент 7 февраля принял правительственный законопроект об усилении мобилизационных мероприятий. Позже к документу подали более 4 тысяч правок.

По мнению заместителя главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егора Чернева, на голосование во втором чтении документ могут вынести в конце этого месяца. Адвокат Мария Левченко отмечала, что спорным является вопрос, потеряют ли некоторые граждане отсрочку после того, как новый проект закона примут окончательно.

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