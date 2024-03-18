Как только законопроект будет сбалансирован, он попадет в сессионный зал парламента.

В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в рамках работы над законопроектом о мобилизации ищут приемлемую формулу обеспечения людей с инвалидностью необходимым уходом.

Как заявил народный депутат, заместитель председателя Комитета Егор Чернев, при этом должна быть перекрыта лазейка для уклонистов, когда смотрителями человека оформляют сразу нескольких человек.

"Мы услышали проблему людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. Сейчас ищем формулу, при которой люди с инвалидностью не будут лишены необходимого ухода. С другой стороны, мы должны перекрыть лазейку, которой пользуются некоторые уклонисты. Они находят людей с инвалидностью, и у одного такого человека может быть, условно говоря, девять смотрителей. Этого не должно быть. Должен быть только один смотритель", - подчеркнул депутат.

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По словам Чернева, Комитет поставил перед собой четкую цель: с одной стороны, выполнить запрос Генерального штаба Вооруженных сил Украины и Министерства обороны, а с другой - удержать баланс прав, свобод и справедливости для людей.

Он также отметил, что как только законопроект будет сбалансирован, он попадет в сессионный зал Верховной Рады.

Законопроект о мобилизации - подробности

Как сообщал УНИАН, 17 марта Чернев рассказал, что профильный комитет продолжает рассматривать правки к законопроекту о мобилизации, их пройдено уже около 700.

По словам депутата, работу над проектом закона тормозит то, что некоторые из народных избранников приходят на заседания комитета и пытаются "протащить" в документ "абсолютно популистские правки".

Чернев надеется, что в течение следующей недели во время заседания комитета удастся рассмотреть все 4 тыс. 300 правок, и затем законопроект направят на голосование в сессионном зале во втором чтении. По его словам, с правками в комитете могут справиться за две недели.

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