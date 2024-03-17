Уже рассмотрены сотни правок к проекту закона о мобилизационных мероприятиях, отметил нардеп.

Законопроект о мобилизации сейчас в центре внимания - в Верховной Раде профильный комитет рассматривает правки к документу, уже пройдено около 700.

Работу над проектом закона тормозит то, что некоторые из народных избранников приходят на заседания комитета и пытаются "протащить" в документ "абсолютно популистские правки", рассказал заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

"Сейчас комитет рассматривает правки, мы прошли около 700 правок... за несколько дней на прошлой неделе. С понедельника мы начинаем снова идти по всем правкам до 4 300. Очень плодовитыми оказались наши коллеги некоторые, которые понатыкали правок. И дело в том, что также приходят некоторые из них на комитет и пытаются, честно говоря, это моя личная оценка, абсолютно популистские правки протягивать в этот закон. И это, к сожалению, затормаживает работу над законом", - заявил нардеп.

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Политик надеется, что в течение следующей недели во время заседания комитета удастся рассмотреть все 4 300 правок, и потом законопроект направят на голосование в сессионном зале во втором чтении.

Продолжается мобилизация в Украине - что нужно знать о новом законопроекте

Правительство еще в конце января передало в парламент обновленный законопроект о мобилизации. Рада уже поддержала проект закона в первом чтении. Позже к документу подали более 4 тысяч правок.

Украинские парламентарии также придумали, как привлечь в армию заключенных - в ВР зарегистрировали проект закона, в котором прописано условно-досрочное освобождение из-под стражи для прохождения военной службы во время особого периода при условии подписания соответствующего контракта.

Украинский воин, командир отделения Дмитрий Гапчинский говорил, что необходимо воевать против россиян, поскольку, если покинуть свою Родину, то есть угроза потери государственности.

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