Отстранять - законно, а вот увольнять за отсутствие вакцинации - нет.

Кассационный гражданский суд Верховного суда Украины озвучил свою позицию касательно законности отстранения сотрудников, отказавшихся от обязательной вакцинации от коронавируса.

Соответствующее письмо опубликовало издание "Страна".

Глава Николаевского апелляционного суда Николай Меняйло обратился в Кассационный гражданский суд за разъяснениями касательно отстранения от работы представителей профессий, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной.

Глава КГС Борис Гулько в ответ написал письмо, где изложил позицию, которую предлагает донести до всех местных и апелляционных судов и учитывать при принятии решений в таких делах.

Читайте такжеДля кого вакцинация от COVID-19 является обязательной: Минздрав дополнил список профессийБорис Гулько пояснил, что отстранение от работы сотрудника возможно по трём причинам:

появление на работе в нетрезвом состоянии;

отказ от обязательных медосмотров, обучения, инструктажа и проверки знаний по охране труда и противопожарных мерах;

"в других случаях, предусмотренных законодательством".

Под последним Гулько предлагает понимать уклонение от прививок, обязательных для профессий, перечень которых можно найти в приказе Минздрава.

Гулько подчеркивает, что речь идет об отстранении, а не увольнении сотрудника в таком случае - с сохранением рабочего места, но без обязательного сохранения зарплаты.

Ранее Жовковский районный суд Львовской области отменил приказ руководства средней школы в селе Сопошин об отстранении от работы учительницы математики, которая не вакцинировались от COVID-19.

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