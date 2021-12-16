Ей должны выплатить 1120 гривен.

Жовковский районный суд Львовской области отменил приказ руководства средней школы в селе Сопошин об отстранении от работы учительницы математики, которая не вакцинировались от COVID-19.

Решение суда опубликовано в государственном реестре судебных решений.

Учительница сообщила, что 1 ноября ее уведомили об обязательной профилактической прививке от COVID-19. Уже 8 ноября ее отстранили от работы без сохранения заработной платы.

Женщина заявила, что данный приказ подлежит отмене, так как он грубо нарушает ее конституционные, природные и профессиональные права.

Читайте такжеЗапретят пользоваться мылом и туалетной бумагой: в одной из школ разгорелся скандал из-за денег на подаркиПо ее мнению, ни постановлением КМУ №1096, ни приказом Минздрава № 2153 не установлена обязанность прохождения работниками учреждений образования профилактической прививки против COVID-19 именно до 8 ноября 2021 года.

"Обратила внимание на то, что ни трудовым договором, ни приказом о приеме на работу, ни должностной инструкцией не предусмотрена необходимость наличия у нее профилактической прививки против COVID-19", - говорится в решении суда.

Учительница просила суд отменить приказ Сопошинского учреждения общего среднего образования I-III ступеней и допустить ее к исполнению должностных обязанностей. Также она требовала выплатить ей средний заработок за время отстранения до исполнения обязанностей (1120 гривен).

Суд частично удовлетворил требования учительницы. Он постановил отменить приказ об отстранении женщины от работы и взыскать с заведения средний заработок за время отстранения.

"Ответчик вынес оспариваемый приказ об отстранении на основании одного лишь сообщения об обязательной профилактической прививке, которое само по себе не создает никаких юридических последствий и не свидетельствует юридического факта отказа или уклонения истицы от обязательной профилактической прививки, а также факта непредоставления ею медицинского заключения о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-19, выданного учреждением здравоохранения", - говорится в решении суда.

Ранее сообщалось, что в Украине 2,8 тысячи учителей отстранили от работы из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Людмила Жерновская