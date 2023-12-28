Украине продолжается мобилизация, а о критической важности наращивания мобилизационного резерва в один голос говорят и военные, и политики.Одним из вариантов пополнения мобилизационного резерва могут быть военнообязанные, покинувшие Украину с начала войны.

О каких цифрах может идти речь? Австрийское издание Exxpress, ссылаясь на данные Евростата, утверждает, что с начала полномасштабного военного вторжения России, из Украины в европейские страны выехало 650 тысяч мужчин, которые по возрасту подпадают под призыв. По информации Госпогранслужбы, границу Украины ежедневно пересекают тысячи мужчин призывного возраста.

При этом около 100 гражданам отказывают в выезде. А из них от 5 до 10 человек ежедневно пытаются выехать по поддельным документам

Какова ситуация по военному учету таких граждан на сегодня? Статья 36 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" устанавливает, что воинский учет граждан Украины, постоянно проживающих за границей, не ведется, а в отношении граждан Украины, временно находящихся за границей - в порядке определенном правительством.

Правительство своим постановлением от 30 декабря 2022 года №1487, определило, что призывники, военнообязанные и резервисты должны находиться на воинском учете в случае выезда за пределы Украины на срок более 3 месяцев (при этом предусмотрена необходимость снятия с воинского учета в Украине таких лиц). Воинский учет осуществляется по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Статус, задачи и функции зарубежных дипломатических учреждений Украины определяются Законом Украины "О дипломатической службе" и Положением о зарубежных дипломатических учреждениях Украины, которое утверждено Указом Президента Украины от 15 марта 2021 года № 99/2021. Однако, в указанных актах отсутствуют полномочия по военному учету граждан Украины.

Порядок выполнения зарубежными дипломатическими учреждениями Украины консульских функций определяется консульским уставом Украины, утвержденный Указом президента Украины еще в далеком 1994 году, статья 27 которого определяет, что консул в соответствии с законодательством Украины ведет воинский учет граждан Украины, находящихся за рубежом. Эта норма нашла свое продолжение в постановлении №1487, которым определено, что зарубежные дипломатические учреждения Украины обязаны, в частности, вести воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, находящихся на временном консульском учете и способствовать возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и в военное время (в особый период).

Однако механизма, как такие учреждения должны "способствовать возвращению военнообязанных и резервистов в Украину" законодательством определено не было

Однако в законопроекте №10378, который сейчас бурно обсуждается, речь идет, в частности о том, что особенности ведения воинского учета граждан Украины, которые постоянно или временно находятся за границей, определяются Кабмином. То есть, проектом дополнительно предлагается ввести воинский учет граждан Украины, которые постоянно находятся за границей.

При этом определяется, что совершение консульских действий в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в условиях военного положения по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами, осуществляется при условии наличия у указанных лиц военно-учетных документов. Указанное требование не будет применяться в случае:

оформления удостоверения личности на возвращение в Украину;

совершения консульских действий в отношении детей гражданина Украины, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства;

совершения нотариальных действий по вопросам оформления наследства;

совершения действий по заявлениям граждан Украины, находящихся под арестом, задержанных или лишенных свободы за рубежом;

угрозы жизни и здоровью гражданина.

Действительность военно-учетных документов будет проверяться консульским должностным лицом зарубежного дипломатического учреждения Украины в порядке, установленном Кабмином. То есть, правительство, после вступления в силу закона, должно еще принять соответствующий нормативно-правовой акт.

Еще один момент – законопроектом предусмотрено, что в условиях военного положения оформление за границей паспорта гражданина Украины и загранпаспорта тоже будет осуществляться при условии наличия военно-учетных документов

Вместе с тем, заключительными и переходными положения проекта предлагается установить, что во время действия Указа президента Украины от 24.02.2022 № 65/2022 "об общей мобилизации" (с изменениями), утвержденного Законом Украины от 03.03.2022 № 2105-ІХ" граждане Украины, состоящие на воинском учете и находящиеся за границей обязаны в течение 30 дней уточнить адрес проживания, номер контактного телефона, электронную почту и другие военно-учетные данные, уведомив их в ТЦК и СП (на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона), или в электронном кабинете военнообязанного. Однако, не понятно от какой даты будут отсчитывать указанные 30 дней. Сейчас правительство предлагает установить, что в случае принятия этого законопроекта, он вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования, кроме отдельных положений.

Что касается ответственности за уклонение от военной службы, то в Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов, которые, в частности, предусматривают уголовную ответственность в виде лишения свободы (на 5-10 лет) за незаконное пересечение границы в военное время, а также освобождение от ответственности тех, кто вернется в Украину в течение 10 дней с даты вступления в силу соответствующего закона. В то же время законопроект №10378 предусматривает такие временные меры, которые могут быть введены к гражданам во время проведения мобилизации:

запрет выезда за границу;

запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничение права на пользование и распоряжение средствами и другими ценностями;

отказ в заключении кредитного договора, договора займа;

приостановление получения льгот и услуг от государства.

При этом, исключений для лиц, находящихся за границей, в указанном проекте не имеет.

Можно ли говорить о депортации или экстрадиции? Согласно Протоколу №7 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, иностранный гражданин, который на законных основаниях находится на территории государства, не может быть выдворен не иначе, как в исполнение решения, принятого в соответствии с законом. В основном, депортация осуществляется на основании решения суда (в каждой стране эта процедура имеет различия, иногда существенные). Порядок такой депортации регламентирует национальное законодательство страны пребывания.

Что касается депортации беженцев, то, согласно статье 32 Конвенции о статусе беженцев, предусмотрено, что государства не будут высылать беженцев, которые законно проживают на их территории, кроме как по соображениям государственной безопасности или общественного порядка - такая высылка будет проводиться только во исполнение решений, вынесенных в судебном порядке. Кроме того, статьей 33 настоящей Конвенции установлен запрет высылки беженцев или их принудительного возвращения (в страны, из которых они прибыли), где их жизни или свободе будет угрожать опасность из-за их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений.

Учитывая это, процедуру депортации украинских беженцев применить возможно, но она потребует индивидуального рассмотрения каждого конкретного случая и принятия соответствующих решений, вынесенных в судебном порядке

Относительно экстрадиции, речь идет о выдаче лица-гражданина того или иного государства - компетентным органам, которые занимаются его розыском для исполнения приговора или привлечения к уголовной ответственности. Поскольку уголовная ответственность имеет персонализированный, индивидуальный характер, то массовой и быстрой экстрадиции уклонистов в Украину не будет.

Впрочем, позиции международного сообщества по вопросу содействия возвращению военнообязанных в Украину разделились. Для примера, Чехия, Австрия, Венгрия и Германия уже заявили, что не намерены помогать мобилизовать украинцев, но в отдельных случаях украинские власти могут подать запрос на экстрадицию. В частности, спикер Министерства юстиции Чехии Владимир Ржепка объяснил это решение тем, что Европейская конвенция исключает экстрадицию за уклонение от военной службы, дезертирство или неповиновение приказу. Зато министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что, при необходимости, власти страны готовы помочь Украине в мобилизации ее граждан.

Как видим, реалии настоящего и "военные аппетиты" нашего кровожадного соседа диктуют нам новые, крайне сложные условия, в которых государство будет прибегать к непопулярным решениям. Однако, несмотря на насущность вопроса, его решение требует взвешенности. Ведь, ведь прибегая только к карательным методам, можем потерять большое количество граждан, которые, ища убежища, по тем или иным причинам, покинули Украину.

Людмила Крахмалюк, старший юрист практики Government Relations юридической компании ADERHABER