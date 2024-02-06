Дмитрий Лубинец указал на моменты, где нарушаются права человека.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что государству стоит нормативно усовершенствовать вопросы, касающиеся мобилизационной подготовки и самой мобилизации. По его словам, новый законопроект нарушает нормы Конституции и международные соглашения в области прав человека.

Он отметил, что нормативный казус есть в вопросе порядка выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые состоят на воинском учете или исключены из него в установленном порядке.

"Здесь вопрос в отметках: формулировка "снять" и "исключить" из воинского учета (которое указывается в военном билете) на практике становится проблемой, требующей урегулирования. В законопроекте говорится и о том, что военное командование может устанавливать временное ограничение права гражданина Украины на выезд из страны. Однако, согласно требованиям статьи 17 Конституции Украины, ВСУ и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан. поэтому эти предлагаемые изменения противоречат Конституции Украины", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.

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Также он напомнил, что законопроект предлагает предусмотреть обязанность регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста за невыполнение чего предусмотрена будет юридическая ответственность.

"Однако такое положение законопроекта не соответствует положениям Конституции Украины, Закона Украины "О защите персональных данных", правовым позициям Конституционного Суда Украины относительно официального толкования права на личную и семейную жизнь", - подчеркнул омбудсман.

Новый закон о мобилизации - главные новости

5 февраля первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что законопроект о мобилизации могут принять в первом чтении на этой неделе.

По его словам, документ изменился после первой редакции, но в нем остаются несколько позиций, которые вызывают дискуссии, в частности, электронные повестки и призыв тех, кто ухаживает лиц с инвалидностью. Есть дискуссии об аспирантах за счет государственного и не государственного заказа, потому что в правительственном законопроекте предусмотрено, что аспиранты, которые учатся на условиях контракта, будут подлежать призыву во время мобилизации. Большая часть дискуссии будет касаться, наверное, мер принуждения.

Верховная Рада Украины проголосовала за сокращение процедуры рассмотрения законопроектов о мобилизации, что дает возможность уже на этой неделе их рассмотреть. Это открывает возможность голосования уже к 9 февраля.

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