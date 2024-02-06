Новый законопроект предусматривает, что наказания могут утверждать только суды.

Верховная Рада готовится рассматривать в первом чтении правительственный законопроект об усилении мобилизации, несмотря на немалое количество дискуссионных моментов. В целом новый документ продолжает суть предыдущего, который не рассмотрели в парламенте. В новом законопроекте предусмотрены определенные ограничения для лиц, которые не выполняют установленные обязанности. Об этом "Фактам ICTV" рассказал юрист горячей линии Ассоциации юристов Украины Владислав Зайцев.

По его словам, закон предусматривает три основных ограничения:

временное ограничение в праве выезда за границу;

временное ограничение в праве управлять транспортными средствами;

наложение ареста на финансовые счета в банках, электронных кошельках и тому подобное.

В то же время, по словам юриста, ограничения могут применять, если по определенным причинам человек не выполняет следующие обязанности:

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военнообязанный в случае получения повестки или мобилизационного распоряжения должен прибыть в ТЦК;

военнообязанный, не приписанный к воинской части, в течение 60 дней со дня начала мобилизации должен самостоятельно явиться в ЦПАУ, ТЦК или же в электронном кабинете уточнить свои учетные данные;

военнообязанный, не приписанный к воинской части, в случае получения повестки также обязан явиться в ТЦК.

Новый законопроект предусматривает, что такие санкции могут применяться только судом. Сначала ТЦК обращается в суд с представлением. Суд проверяет основания и выносит свое постановление, которое подлежит немедленному исполнению. После этого решение передают в Государственную исполнительную службу, где соответствующий исполнитель осуществляет принудительное исполнение.

Если говорить о наложении ареста на счета, то госисполнитель выносит соответствующее постановление и рассылает его в банковские учреждения, которые и должны осуществить блокировку. Если военнообязанный все же явился в ТЦК, то с помощью специальной справки произойдет разблокировка счетов.

Усиление мобилизации

Верховная Рада Украины проголосовала за сокращение процедуры рассмотрения законопроектов о мобилизации, что дает возможность уже на этой неделе их рассмотреть. Это открывает возможность голосования уже к 9 февраля.

В то же время ведущий юрисконсульт Nota Group Антон Маринич также отмечал, что в Украине пока не совсем понимают, что делать с уклонистами, поскольку в самом законодательстве нет такого понятия.

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