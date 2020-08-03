Захват банка в центре Киева: террорист назвался "Святым духом"
Журналисты смогли попасть в захваченное отделение банка в центре Киева и поговорить с "террористом", который назвался "Святым духом".
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Пока полиция максимально стягивала силы в центр Киева, съемочная группа попала в отделение банка и журналисты смогли задать вопросы "террористу". Мужчина спокойно продолжал курить и отвечал на вопросы, задавая тон разговору. Об этом стало известно из трансляции канала "112 Украина".
Он представился так: "Я – Святой Дух, Господь Бог".
Мужчина заявил, что он – резидент Украины и проживает здесь "около 5 лет".
На вопрос, что у него случилось, мужчина ответил: "А Вас все устраивает в жизни?".
Кроме того, мужчина заявил, что много религий – это большая проблема человечества, так как религия – это инструмент управления сознанием. Он решил быть человеком, который изменит ситуцаию в Украине, а дальше в других странах "будет твориться такой же хаос", ведь "Украина – это мало".
Как сообщал УНИАН, сегодня мужчина захватил отделение банка в здании БЦ "Леонардо" и угрожал взрывом. В настоящее время террорист задержан.
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