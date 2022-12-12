Захватчики в понедельник, 12 декабря, совершили массированный обстрел Херсона.
Противники, в частности, обстреляли микрорайон ХБК, погибли 2 человека, а 5 - пострадали, написал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.
"Также бригады экстренной медицинской помощи вместе с Красным Крестом направляются на микрорайон Остров. Количество пострадавших в настоящее время неизвестно", - добавил чиновник.
Ситуация в Херсоне сейчас - что надо знать
9 ноября стало известно, что захватчики планируют отступление с правобережной части Херсонской области на левобережную. 11 числа украинские воины зашли в Херсон.
Враги активно обстреливают освобожденную территорию региона, есть много жертв, пострадавших и разрушений.
В частности, 11 декабря захватчики более 50 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области, был ранен один человек.
12 числа противник атаковал жилой микрорайон Херсона, погибла женщина, а еще четыре человека были травмированы.