Враги, в частности, атаковали микрорайон ХБК.

Захватчики в понедельник, 12 декабря, совершили массированный обстрел Херсона.

Противники, в частности, обстреляли микрорайон ХБК, погибли 2 человека, а 5 - пострадали, написал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

"Также бригады экстренной медицинской помощи вместе с Красным Крестом направляются на микрорайон Остров. Количество пострадавших в настоящее время неизвестно", - добавил чиновник.

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Ситуация в Херсоне сейчас - что надо знать

9 ноября стало известно, что захватчики планируют отступление с правобережной части Херсонской области на левобережную. 11 числа украинские воины зашли в Херсон.

Враги активно обстреливают освобожденную территорию региона, есть много жертв, пострадавших и разрушений.

В частности, 11 декабря захватчики более 50 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области, был ранен один человек.

12 числа противник атаковал жилой микрорайон Херсона, погибла женщина, а еще четыре человека были травмированы.

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