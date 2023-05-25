Скандальное дело тянулось 4 года, и суд вынес за убийство пьяными полицейскими 5-летнего ребенка чрезвычайно снисходительный приговор.

Горрайонный суд Переяслав-Хмельницкого приговорил бывшего полицейского Ивана Приходько к 4 годам лишения свободы за "непредумышленное убийство" в нетрезвом состоянии 5-летнего Кирилла Тлявова.

Об этом сообщает Суспильне. При этом, суд учел срок его пребывания под стражей в СИЗО (3,5 года), как время лишения свободы, поэтому Приходько осталось провести в тюрьме только полгода.

Кроме того суд постановил, что Приходько должен оплатить в пользу государства более 135 тысяч гривень, а также миллион гривень в качестве моральной компенсации родственникам убитого им ребенка: родителям Кирилла - 800 тысяч гривень, бабушке - 200 тысяч грн.

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Другой обвиняемый по делу правоохранитель Владимир Петровец получил испытательный срок на 2 года за хранение патронов. Еще двух фигурантов дела - Дмитрия Кривошея и сына Владимира Петровца, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним, суд оправдал.

В комментарии "Суспильному" Приходько заявил, что приговор несправедлив, "потому что отсидеть должны все".

Тем временем в Офисе генпрокурора заявили, что ювенальные прокуроры будут обжаловать приговор суда в установленном законом порядке.

"В настоящее время приговор, согласно требованиям уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу. Органы прокуратуры будут принимать все меры для обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления", - говорится в сообщении.

Убийство Кирилла Тлявова: что известно

Как сообщал УНИАН, 31 мая 2019 года в Переяслав-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец будучи пьяными устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. Одна из пуль попала в голову 5-летнему мальчику Кириллу Тлявову, который в то время гулял на детской площадке возле дома со сверстниками. Он умер в больнице.

Патрульным объявили о подозрении в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц. Оружие, из которого был убит ребенок, не нашли.

Впоследствии ГБР объявило о подозрении третьему мужчине, который вместе с экс-патрульными также стрелял из оружия. А прокуратура сообщила о подозрении 16-летнему на то время сыну Петровца, который стал четвертым фигурантом дела.

23 декабря 2019 года ГБР направило дело в суд. По словам тогдашнего руководителя ведомства Романа Трубы, один из подозреваемых обвиняется в убийстве ребенка по неосторожности. Все четверо - в хулиганстве с применением огнестрельного оружия.

Год назад адвокаты Ивана Приходько просили освободить обвиняемого из-под стражи и отправить на фронт защищать Украину. В то же время бабушка мальчика, Александра, выступала против того, чтобы Приходько выпустили из-под стражи. По ее мнению, это приведет к затягиванию дела.

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