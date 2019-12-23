Дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова направлено в суд

По словам директора ГБР, этот кейс – один из наиболее общественно чувствительных, которые расследовало бюро.

Уголовное производство по факту убийства 5-летнего Кирилла Тлявова из Киевской области направлено в суд с обвинительными актами в отношении четырех подозреваемых.

Читайте такжеУбийство ребенка в Переяслав-Хмельницком: ГБР проверит, не скрывали ли медики преступление

Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба в Telegram-канале.

«Один из них обвиняется в убийстве ребенка по неосторожности. Все четверо - в хулиганстве с применением огнестрельного оружия», - уточнил он.

По словам Трубы, «этот кейс - один из самых общественно чувствительных, которые расследовало ГБР».

«Это не просто о служебной халатности, или материальной наживе. Это о жизни, отнятой у ребенка. Впереди суд, позади - полгода сложной, профессиональной и кропотливой работы наших следователей», - отметил директор ГБР.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего Кирилла, находившегося на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульным объявили подозрение в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (пп.2, 12 ч.2 ст.115 УК).

Позже ГБР объявило о подозрении третьему лицу. По данным следствия, этот человек находился вместе с уже ранее задержанными двумя правоохранителями и также осуществлял выстрелы из оружия. Оружие, из которого убит ребенок не найдено.

Затем прокуратура сообщила о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему, который стал еще одним фигурантом дела.

5 ноября всем четырем фигурантам были объявлены окончательные подозрения: грубое нарушение общественного порядка, которое сопровождалось особой дерзостью, совершенное группой лиц, с использованием огнестрельного оружия, а также хранение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

6 декабря директор ГБР сообщил, что следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование убийства 5-летнего мальчика в Киевской области.

«Сторона обвинения признала собранные во время досудебного расследования доказательства достаточными для составление обвинительных актов по четырем подозреваемым - всем, кто был участником того трагического события», - отметил тогда директор ГБР.