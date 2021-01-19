По словам Уполномоченного, языковой закон не имеет целью кого-то запугивать.

Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" является чрезвычайно демократичным, а те, кто призывает его нарушать, занимаются обычными провокациями.

Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Цензор.Нет.

Креминь посоветовал всем, кто призывает обходить языковой закон, почитать известную книгу "12 стульев".

"Остап Бендер также давал советы, как обходить действующее законодательство. Думаю, что это - "совок", который остался далеко в прошлом. Кажется, пропагандисты читают по "темниках", присланных из соседних стран, но это не более чем провокации и спекуляции. Наш языковой закон чрезвычайно демократичный, имплементируется медленно, а не сразу, поэтому каждая из сфер, которой он касается, имела время, чтобы подготовиться", - сказал Тарас Креминь.

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По словам Уполномоченного, языковой закон не имеет целью кого-то запугивать.

"Если клиент хочет общаться на каком-то популярном в конкретном регионе языке - будь это русский, или болгарский, или румынский, или польский, или венгерский - конечно персонал может отвечать на удобном и ему языке. Но первое слово по корпоративной этике всегда должно быть за персоналом, который должен обратиться к клиенту, - поздороваться и понять, на каком языке ему удобнее общаться", - пояснил Тарас Креминь.

Украинский язык в сфере обслуживания: что изменилось

16 января вступила в силу статья 30 Закона о языке, согласно которому все поставщики услуг независимо от формы собственности должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

Закон о языке: что предусматривает статья 30

Языком обслуживания потребителей Украины признается украинский язык;

Информация о товарах и услугах (в том числе в интернет-магазинах и интернет-каталогах) также должна предоставляться на государственном языке, но может дублироваться на других языках;

при предоставлении такой информации допускается использование слов, сокращений, аббревиатур и обозначений на английском языке и/или с использованием букв латинского и/или греческого алфавитов.

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Автор: Денис Прядко