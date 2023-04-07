После жалоб студентов одного из преподавателей временно отстранили

Громкий языковой скандал разгорелся в Государственном налоговом университете в Ирпене. Преподавательница отказалась вести лекцию на украинском языке и "разрешила" студентке не приходить на ее пары.

Отмечается, что инцидент произошел на лекции по философии для первокурсников факультета журналистики 4 апреля. Возмущенные студенты обнародовали соответствующее видео в соцсетях.

В ходе пары одна из студенток попросила преподавателя перейти на украинский язык, напомнив о полномасштабной войне России против Украины, но Любовь Воробьева отказалась.

Видео дня

"Я вам разрешаю не приходить на лекцию. И в "мудле", и в учебниках все подается на украинском языке – пожалуйста, можете овладевать там. А когда мы встретимся с вами на экзамене, я с вами буду обязательно разговаривать на русском языке" – заявила преподаватель.

Позже женщина и вовсе попросила студентов зайти на платформу Moodle и самостоятельно прочитать тему "Философия общества" и написать тесты в конце пары.

"Со всеми студентами общаюсь на украинском языке, но в связи с тем, что я 35 лет преподавала философию на русском – это вне моего сознания. Я даже не фиксирую, что перешла на русский язык. Сейчас есть очень много возможностей овладевать философией на языке, на котором вам удобно. Если вам это очень режет слух, разрешаю не присутствовать", – добавила Воробьева.

После огласки администрация отстранила преподавателя от возможности исполнения должностных обязанностей, а также начала служебное расследование.

"Студенты обнародовали факт преподавания на русском языке, языке агрессора, у студентов 1 курса факультета журналистики. Коллективное обращение зарегистрировали у нас официально, я его уже принял. Видеоподтверждение и очень позорная дискуссия профессора со студентами распространилась по всем средствам массовой информации и это очень досадный факт", - прокомментировал инцидент исполняющий обязаннсти ректора ГПУ Дмитрий Серебрянский.

При этом он напомнил, что в стенах университета преподавать и разговаривать необходимо на государственном языке. Кроме того, он сообщил, что здания вуза находился под российской оккупацией и сильно пострадал.

"Реакция администрации учебного заведения на ситуацию однозначна: будем действовать решительно, последствия для виновных в рамках законодательства будут неотвратимыми", – подытожили в ГПУ.

Языковые скандалы в Украине - последние новости

Время от времени в Украине вспыхивают скандалы из-за российского языка. Ситуция не изменилась кардинально даже после полномаштабного вторжения армии РФ, убийств и российского террора мирного населения.

Так, в одном из отелей курорта Буковель отдыхающий оскорбил боевого медика. Мужчина проходил реабилитацию после боев в Бахмуте. При этом отдыхющий назвал бойца "лошарой" и "провокатором", а его жена заявила, что конфликт начался "из-за русского языка".

Позже обидчик извинился перед медиком и ВСУ, а также пообещал выучить украинский язык.

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