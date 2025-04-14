Стали известны подробности трагедии.

Украинский композитор, аранжировщик и звукорежиссер Андрей Гураль, который работал с Тоней Матвиенко, Гайтаной и группой "Без Обмежень", погиб в ДТП. Мужчине было 46 лет.

Трагедия произошла вчера, 13 апреля, в Черновицкой области. Как пишет издание "Чернівецький промінь", водитель автомобиля Mercedes-Benz Е200 сбил композитора. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Гураль умер во время оказания ему медицинской помощи.

На трагическую гибель Андрея уже отреагировали его друзья и коллеги.

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"Андрей был музыкантом с большой буквы. Его талант звучал на сценах по всей Украине. Он сотрудничал с известными украинскими артистами. Его аранжировки стали основой сотен песен, которые любят и поют миллионы слушателей", - написал друг покойного композитора Олег Сирман.

К слову, сейчас полиция ведет расследование и устанавливает все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее стало известно, что режиссер фильма "Рэмбо: Первая кровь" Тед Котчефф ушел из жизни. Мужчине было 94 года, причина смерти пока неизвестна.

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