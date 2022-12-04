Она убеждает, что не может найти комментарий, возмутивший сеть, но обязательно его удалит.

Заместитель декана факультета международных отношений Национального авиационного университета (НАУ), доктор философии Ирина Лесь, со страницы которой в соцсетях высмеяли добровольца-парамедика с "Азовстали" Екатерину Полищук (позывной - "Пташка"), убеждает, что ее аккаунт был взломан.

Ирина Лесь в соцсети призвала пользователи прекратить писать ей негативные вещи, связанные с комментарием от ее имени в адрес "Пташки". Также она убеждает, что не может найти комментарий, возмутивший сеть, но обязательно его удалит.

"Я такая же украинка как и вы и поддерживаю Украину, не виновата, что мои аккаунты были взломаны. Мне сообщают, что с моего аккаунта был написан отрицательный отзыв в сторону освобожденных защитниц. Так вот, я официально заявляю, что я уважаю наших защитниц, очень радуюсь, когда нашему государству удается забрать их из лап оккупантов. Я целое утро искала, где это сообщение, которое вызвало такую злость в мой адрес, но не могу его найти. Еще раз говорю, очень уважаю защитников и защитниц нашей Родины. Если найду этот пост или комментарий, то удалю его обязательно", – написала Лесь.

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Напомним, 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский наградил Полищук орденом "За мужество". В комментариях под публикацией, посвященной этому событию, Ирина Лесь высмеяла военную, поставив под сомнение то, что плен для нее был чем-то ужасным.

"Ужасный плен... Плюснула килограмм 12 и такая счастливая интервью рашковским каналам давала", – написала она.

Комментарий работницы вуза вызвал возмущение в соцсетях.

Екатерина "Пташка" Полищук - "Азовсталь", плен и освобождение

Екатерина Полищук – 21-летний парамедик. Она запомнилась украинцам после яркого исполнения песни в полуразрушенном заводе "Азовсталь" в Мариуполе. В мае 2022 года "Пташка" вместе с другими защитниками Мариуполя попала в плен. Оккупанты, в частности, удерживали ее в Еленовской колонии, где в результате теракта было убито более полусотни украинских бойцов.

Российские пропагандисты во время ее пребывания в плену записали с Екатериной сюжет, Кремлевские прихвостни задавали ей провокационные вопросы, но она держалась достойно и отвечала россиянам на украинском.

В конце сентября "Пташка" вместе с двумя сотнями других защитников, которых удалось обменять, вернулась в Украину.

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