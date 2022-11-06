Девушка рассказала, что война забрала ее любовь, но она не прекратит борьбу за Украину.

Защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка" показала фотографии своего возлюбленного, погибшего на войне.

В подписи к посту в Instagram девушка рассказала, что познакомилась с любимым на войне, но российские захватчики забрали его жизнь. Девушка пообещала отомстить оккупантам за смерть любимого.

Екатерина добавила, что старается не плакать, ведь ей нужно бороться за родную страну и жизни миллионов украинцев:

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"Война дала мне тебя, а ты показал мне, что такое настоящая любовь, верность, побратимство. Что такое быть настоящим воином, напарником и другом. Ты научил меня быть верной своей войне, а она тебя у меня забрала. И с неба ты научил меня быть сильной, непоколебимой, несокрушимой уже ничем, стальной. Ты не любил, когда я плачу, опускаю руки. И я не плачу, я борюсь за двоих под твоей защитой".

Реакция сети на пост "Пташки"

"Слезы на глазах и боль в сердце. Проклятая война уносит лучших мужчин. Светлая и вечная память героям"

"Как же это больно"

"Он всегда будет тебя оберегать"

"Плачет душа, кровоточит сердце... Искренние соболезнования. Обнимаю крепко"

"Покойся с миром, воин"

Екатерина Полищук: освобождение из российского плена

21-летняя Полищук находилась в российском плену с мая 2022 года. Несмотря на такое тяжелое испытание, она не прекратила заниматься любимым делом - петь. А популярность она обрела после того, как в сети начали распространяться ролики с ней.

В августе мама "Пташки" сообщила, что ее дочь находится в колонии в Оленевке. 16 сентября в соцсетях РФ появились видео с Полищук. Рашисты называли ее снайпером, хотя она - парамедик.

22 сентября стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, среди которых и Екатерина Полищук.

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