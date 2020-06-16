Дело о рекордной взятке руководителям САП и НАБУ: за одного из фигурантов внесли многомиллионный залог (видео)

Теперь Андрей Кича может быть освобожден из-под стражи при условии ношения электронного браслета.

За подозреваемого в попытке дачи взятки в 5 млн долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины экс-директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу внесли залог в размере более 40,3 млн грн.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

"За него внесен залог и суд подготовил соответствующую справку", - отметила она.

Чемерис добавила, что залог за Кичу внесла юридическая компания, название которой она не имеет права раскрывать.

Теперь Кича может быть освобожден из-под стражи при условии ношения электронного браслета.

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Как сообщал УНИАН, 12 июня были задержаны три человека, которые пытались передать 5 млн долларов взятки руководству НАБУ и САП за закрытие уголовного производства по подозрению экс-министра экологии, президента компании Burisma Group Николая Злочевского. Дело касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который был выдан на подконтрольный бизнесмену Сергею Курченко банк, и к легализации этих средств.

В настоящее время следствие по этому делу остановлено, а Злочевский находится в розыске.

Правоохранители задержали первого заместителя начальника Главного управления ГФС в Киеве Ильяшенко, одного из руководителей группы компаний Burisma и бывшего руководителя одного из департаментов ГФС Украины - доверенное лицо Злочевского.

Ильяшенко сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК (пособничество в предоставлении должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение им в интересах третьего лица действия с использованием предоставленной ему власти, по предварительному сговору группы лиц).

По данным следствия, он получил средства от лиц, связанных со Злочевским. Постановление о прекращении производства Ильяшенко оценил в 6 млн долларов, из которых 1 млн долларов планировал оставить себе, а 5 млн долларов передать в виде взятки руководству НАБУ и САП. Все 6 млн долларов были изъяты правоохранителями.

На причастность к преступлению также проверяются сотрудники Офиса генпрокурора, которые по договоренности с задержанными лицами передавали им информацию, что дело действительно закрыто, о чем содержится информация в соответствующем реестре.

14 июня Высший антикоррупционный суд до 10 августа взял под стражу с альтернативой внесения залога в размере более 40,3 млн грн грн Андрея Кичу. Накануне ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу группы компаний Burisma сообщили, что Кича уже не работает директором по правовым вопросам Burisma, а занимается адвокатской деятельностью.

15 июня ВАКС арестовал Ильяшенко с альтернативой внесения залога в размере более 84 млн грн и бывшего руководителя одного из департаментов ГФС Украины Елену Мазурову с альтернативой внесения залога в размере 120 млн грн.

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