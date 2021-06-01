Халатность офицера привела к гибели в результате взрывов трех военнослужащих и ранению еще четверых.

Обвинительный акт в отношении бывшего офицера Вооруженных сил Украины, подозреваемого по делу о взрывах во время разминирования боеприпасов на технической территории воинской части в городе Балаклея (Харьковская обл.) в ноябре 2019 года, направлен в суд.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Расследованием установлено, что командир отряда, вопреки требованиям уставов и приказов, находился в здании на административной территории воинской части, хотя должен был присутствовать на участках подразделений, выполняющих задачи по загрузке взрывоопасных элементов ЗРК ЗМ9 «Куб», и руководить действиями подчиненных.

Согласно информации ведомства, также он должен был обеспечить личный состав транспортными средствами, оборудованными для перевозки опасных грузов, принять меры к обеспечению защиты военнослужащих и имущества, организовать правильную эксплуатацию, сохранность вооружения и техники.

Кроме того, майор должен был довести до сведения подчиненных принципы действия взрывоопасных предметов и правила обращения с ними, должен был проверить знания и навыки личного состава после прохождения обучения по пожарно-техническому минимуму и обеспечить их дистанционными средствами с целью транспортировки взрывоопасных предметов - ЗРК ЗМ9 «Куб».

«Таким образом, халатное отношение командира отряда к службе привело к гибели трех военнослужащих и получению телесных повреждений различной степени тяжести четырьмя военнослужащими в результате взрывов во время разминирования и загрузки взрывоопасных предметов ЗРК ЗМ9 «Куб» на технической территории воинской части в городе Балаклея в ноябре 2019 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что под процессуальным руководством Харьковской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего майора ВСУ по факту халатного отношения к военной службе в условиях особого периода, которое повлекло тяжелые последствия (ч.3 ст.425 УК Украины).

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Взрывы боеприпасов на арсенале в Балаклее

15 ноября 2019 года на технической территории складов воинской части А1352 в Балаклее Харьковской области в результате пожара и взрывов погибли трое военнослужащих-саперов, еще четверо получили ранения.

Следователи ГБР квалифицировали произошедшее как небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный вред, совершенное в условиях особого периода (ч.3 ст.425 УК).

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что согласно предварительным данным, взрывы на арсенале в Балаклее спровоцировало возгорание ракетного двигателя во время его загрузки в автомобиль для вывоза на утилизацию.

В марте 2021 года экс-командир отряда разминирования воинской части А1352 бывший майор Вооруженных сил Украины был уведомлен о подозрении в халатном отношении к военной службе, которое привело к тяжелым последствиям.

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Автор: Светлана Макринская