Успела выбежать: друзья рассказали историю девушки, которая потеряла семью после взрыва дома в Киеве

Девушке сейчас приходится начинать жизнь с нуля.

Семья 18-летней Насти Недашковской, которая одна из своих близких выжила после взрыва газа в Киеве на Позняках, жила на шестом этаже, а взрыв произошел на седьмом.

Об этом рассказывают друзья и близкие девушки, которые активно помогают пострадавшей, пишет ТСН.

Читайте такжеГСЧС объявила о завершении поисково-спасательных работ в разрушенном доме на ПознякахСама Настя общаться о трагедии не готова, она сейчас живет у подруги. Рассказ о деталях трагедии, в частности, публикуют в группе помощи девушке, которую организовали близкие.

«Когда произошел взрыв, вся ее семья была в квартире: сама Настя находилась в ванной, мама была на кухне, папа и брат в разных комнатах. Насте на голову начал крошиться потолок, затем она начала падать, услышала крик мамы, но не смогла пройти к ней, сразу побежала на лестницу, жители говорят, что они четко видели, как газ шел прямым потоком, образовались завалы. Она успела выбежать из ванной, но осталась без одежды и личных вещей, телефон так же остался там. У нее много царапин, рана на груди, и раны на ногах, особенно серьезных травм и переломов, слава Богу, нет», – рассказали близкие пострадавшей.

Девушка хорошо училась в школе, закончила гимназию с углубленным изучением английского языка и поступила осенью на первый курс Национального института пищевых технологий. Отец работал машинистом на «Укрзализныце», брат был поваром в элитном столичном заведении, у семьи были кошка и попугай. Птицу сотрудники ГСЧС смогли спасти.

Девушке сейчас приходится начинать жизнь с нуля. Ей помогают родственники, крестные, друзья, родители бывших одноклассников взялись за создание фонда помощи Насти. В своем фотоблоге девушка опубликовала фото с самыми дорогими людьми, жизни которых унесла трагедия. И подписала фотографии короткими фразами: «Спасибо за все, мама», «Спасибо за все, папа», «Покойся с миром. Ты навсегда останешься лучшим братом».

Как сообщал УНИАН, в 10:00 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

С начала проведения работ спасатели достали из-под завалов тела пятерых человек. При этом в ГСЧС заявили, что под завалами погибших больше нет.

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