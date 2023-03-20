Отмечается, что священники хотят донести свою позицию руководству страны.

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата в понедельник, 20 марта, пришли к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Священники намерены якобы донести свою позицию.

"Члены Священного Синода Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием прибыли в Офис Президента Украины с целью донести до руководства государства позицию Украинской Православной Церкви", - говорится в сообщении УПЦ МП в Facebook.

Кроме того, один из членов делегации заявил, что УПЦ МП помогает украинским военным, которые защищают Украину от российских оккупантов. Также он призвал не демонизировать церковь и изменить отношение к прихожанам УПЦ МП. По его словам, ситуация вокруг УПЦ МП является нарушением конституционных прав украицев, а также якобы подпадает под статью про оскорбление чувств верующих.

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Сканадал вокруг УПЦ МП - что известно

Администрация заповедника "Киево-Печерская лавра" разорвало договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП из-за несоблюдения условий соглашения, в результате священники должны покинуть все помещения до 29 марта.

В свою очередь представители УПЦ МП заявили, что не увидели оснований для досрочного прекращения действия договора, поэтому не уйдут из Лавры.

Позже появилось видеообращение, где один из священников говорит, что за молились за Зеленского, "чтобы он Лавру не обижал", а в СНБО назвали этот ролик российской манипуляцией. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что представителей Московского патриархата выселят из Киево-Печерской Лавры без применения силы.

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