Среди прочего Епифаний предложил монахам, не запятнавшим себя "русским миром" остаться в Лавре.

В Киево-Печерской Лавре будут продолжены богослужения, речь не идет и о закрытии монастыря. А предыдущим пользователям она возвращена уже не будет.

Об этом заявил митрополит Епифаний в специальном обращении по ситуации вокруг Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. "Сравнение нынешних событий с гонениями коммунистической власти на Церковь в целом и двукратным закрытием монастыря в частности – безосновательная манипуляция. Особенно цинично она звучит из уст иерарха, который тесно связан с компартией и даже пытался от нее выдвигаться на выборную должность", - пояснил ситуацию Епифаний.

Он отметил, что московский патриархат в Украине находится под контролем Кремля и используется как орудие гибридной агрессии против Украины и в духе российской пропаганды сосредоточился на обвинениях против Украины.

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"Призываю братию Лавры содействовать процессу освобождения от московского ига... Московская духовная власть в Украине является неканонической, и все видят, как Кремль использует ее против украинского народа. Лавра не должна быть инструментом борьбы против Украины, но наоборот – местом молитвы, монашеской жизни..., местом, которое будет духовно вдохновлять наших сограждан в эти трудные времена", - подчеркнул он.

Епифаний заявил об открытии монастыря в составе Поместной Церкви и об обращении Синода к правительству с просьбой предоставить в Лавре помещения для монашеской жизни и богослужений.

Кроме этого Епифаний отметил, что звучат безосновательные заверения, что якобы ситуация вокруг ларвы является "временной" и вскоре "ее снова закрепят за предыдущими пользователями". "Эти утверждения не соответствуют действительному положению вещей", - заявил он.

"Православная Церковь Украины есть и будет, а юрисдикция Московского патриархата в Украине не имеет ни канонической, ни моральной перспективы. Надеюсь, что вскоре окончательный запрет Москве влиять на украинскую церковную жизнь будет подтвержден и законом", - отметил он.

Кроме этого, священноархимандрит заверил, что все те, кто "последуют требованиям канонов и Томоса, отвергнут беззаконную власть Москвы" и продолжат свое служение в Лавре, будут защищены от запугиваний со стороны бывшего главы Лавры. Епифаний отметил, что монастырем при Лавре будут руководить те, кто знают его традиции и жизнь, и кто не запятнал себя преданностью "русскому миру".

"Древний славянский язык, вместе с современным украинским языком, будет богослужебным языком Лавры – мы знаем, что для многих из вас этот вопрос также важен", - подытожил он.

Киево-Печерская Лавра

14 марта стало известно, что Патриарх Русской православной церкви Кирилл отправил Папе Римскому, генсеку ООН, генсеку ОБСЕ и другим лидерам религиозных и политических организаций письма с жалобами на Украину из-за выселения монахов УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры.

Перед этим 10 марта заповедник "Киево-Печерская Лавра" в одностороннем порядке расторг договор аренды территорий и зданий комплекса со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП. Из-за этого монахи УПЦ МП должны покинуть территорию Лавры не позднее 29 марта.

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