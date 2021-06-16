Владимир Зеленский 31 мая подписал указ о создании в Украине президентского университета, в котором будут готовить специалистов в сфере информационной и кибербезопасности, искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических и биотехнологий.

Всех выпускников Президентского университета обяжут отработать в государственном секторе.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, Кабинет министров принял Концепцию реализации проекта "президентский университет".

Целью проекта является создание университета, который сочетает высококачественное образование, современные исследования и инновационную деятельность путем интеграции с академической наукой высокого уровня, высокотехнологичными компаниями (концепция «треугольника знаний»), как пилотного проекта для обеспечения научных учреждений, государственных органов и инновационного бизнеса молодыми специалистами с высоким уровнем подготовки.

Как отмечается, также вуз будет создан с целью предотвращения оттока молодых и перспективных украинцев за границу.

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В университете планируется готовить специалистов и проводить исследования по следующим направлениям: информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект; нанотехнологии; аэрокосмические технологии; энергетические технологии; биотехнологии и науки о здоровье; глобализация и международные коммуникации.

Предполагается междисциплинарность, использование английского языка как основного языка образовательного процесса, высокие академические требования для поступающих, реализация принципа «сколько лет учился, столько отработай для Украины в государственном секторе».

На территории будущего университета предлагается разместить новые учебно-лабораторные корпуса, исследовательский центр, клинику, бизнес-центр, объекты социальной сферы, а также зону рекреации и спорта.

Президентский университет: что известно

31 мая Зеленский подписал указ о создании в Украине президентского университета, где будут готовить специалистов в сфере информационной и кибербезопасности, искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических и биотехнологий.

По словам главы государства, в президентском университете будут готовить «людей будущего» лучшие преподаватели. Согласно указу, университет будет финансироваться на основе государственно-частного партнерства.

По данным министр образования и науки Сергея Шкарлета, на создание вуза необходимо 7,2 млрд грн.

В ОПУ заявили, что президентский университет создается для повышения конкурентоспособности высшего образования на глобальном рынке образовательных услуг, большей адаптивности к современным образовательным технологиям и большей интегрированности в мировые научные системы.

Начало обучения в вузе запланировано на 1 октября 2023 года. Первый набор в президентский университета составит 120 человек (шесть направлений по 20 студентов), а в ближайшие пять лет их количество должно увеличиться до 600.

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Автор: Леся Лещенко