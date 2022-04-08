Данилов анонсировал "сюрпризы" для некоторых украинских мужчин.

Все мужчины, которые с начала действия режима военного положения в Украине, покинули ее без соответствующего разрешения, на обратном пути будут задержаны для получения пояснений.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона, передает ТСН.

"Когда кто-то будет возвращаться на территорию нашей страны, мы четко будем понимать, когда он ее покинул. Система пограничников работает безупречно", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, все люди, которые покидали Украину после 22 февраля, зафиксированы. На обратной дороге они должны будут объяснить, через какой пункт они покинули страну и на основании каких нормативно-правовых документов. Также Данилов отметил, что каждый, кто уехал в "командировку", должен иметь отдельный документ от пограничников.

Кого из мужчин призывного возраста не касается запрет выезда за границу - читайте в разъяснении от пограничников по ссылке.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Тогда же в Украине ввели военное положение. Впоследствии его действие было продлено еще на месяц - до 25 апреля.

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