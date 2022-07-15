Президента просят запретить выдачу повесток не в военкоматах.

Электронная петиция с просьбой запретить выдавать повестки на блокпостах, заправках и улице набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Теперь на нее обязан отреагировать президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте главы государства.

"Прошу рассмотреть возможность запретить на законодательном уровне выдавать повестки на блокпостах, АЗС, улице и т.д. – отметил инициатор петиции. – Сейчас много желающих, кто морализован, имеет боевой опыт, но не может поступить на службу, потому что людей набрали именно на улицах, не имеющих опыта и/или достаточного желания воевать, что делает оборонный потенциал меньше".

Автор петиции просит набирать воинский резерв в первую очередь из желающих людей и запретить выдачу повесток в местах, кроме военкоматов.

Напомним, ранее сообщалось, что женщин в Украине будут брать на воинский учет только с их согласия.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября в Украине женщин определенных специальностей будут ставить на воинский учет. В МВД пояснили, будет ли украинкам запрещен после этого выезд за границу.

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