Соответствующая петиция появилась на сайте президента.

Президента Украины Владимира Зеленского просят запретить выдавать повестки на блокпостах, АЗС и на улице.

Соответствующая петиция появилась на сайте президента.

За 2 недели она набрала уже 5000 голосов, т.е. имеет шансы набрать оставшиеся 20 тысяч за 79 дней.

"Все чаще слышно про случаи, когда людей забирали прямо из очередей на АЗС, что также не очень законно", - пишут авторы петиции.

Авторы предлагают набирать резерв из желающих служить и запретить выдавать повестки везде, кроме военкоматов, либо обновлять волны мобилизации, чтобы люди, не подпадающие под текущую волну, могли избегать призыва.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минобороны заявили, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.

В сухопутных войсках ВСУ рассказали: практика вручения повесток на блокпостах или в других людных местах не противоречит законодательству.

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