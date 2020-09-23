Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Ривненская АЭС работает в штатном режиме, выброса радиации не было.

Об этом сообщает пресс-служба станции.

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В сети разошлась информация о якобы выбросе радиации на территории станции и эвакуацию жителей города-спутника.

В пресс-службе утверждают, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Информацию о якобы выброс разместили на сайте горсовета Вараша. Сами же чиновники говорят, что веб-страницу взломали неизвестные лица. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Не работает и официальный сайт полиции.

«Сегодня в 11:45 зафиксированно несанкционированное вмешательство в работу официального веб-сайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация», - информируют правоохранители в Facebook.

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Автор: Яна Ставская