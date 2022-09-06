5 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал законопроект, которым предусмотрено сделать добровольным воинский учет для женщин.

В Украине вскоре официально будет объявлено о добровольном воинском учете женщин.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в социальной сети Facebook.

В частности, Маляр отметила, что вскоре уже официально будет объявлено о добровольном воинском учете женщин.

Видео дня

"Во-первых, никаких ограничений для женщин по пересечению границы с 1 октября не будет, о чем я говорила неоднократно. Во-вторых, становиться или не становиться женщинам на воинский учет - дело добровольное", - подчеркнула Маляр.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал законопроект, которым предусмотрено сделать добровольным воинский учет для женщин. Минобороны разработало и передало в парламент предложения изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно добровольности постановки на воинский учет женщин.

Как заявляла заместитель министра обороны Анна Маляр, на сегодня в государстве нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на воинском учете. В то же время, по ее словам, ВСУ нужны специалисты по медицине, радиотехнике, пищевым технологиям.

Вас также могут заинтересовать новости: