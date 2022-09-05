Минобороны разработало и передало в парламент предложения изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно добровольности постановки на воинский учет женщин.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал законопроект, которым предусмотрено сделать добровольным воинский учет для женщин.

Об этом сообщила народный депутат Роксолана Пидласа.

"Комитет нацбезопасности и обороны одобрил (в 1 чтении) законопроект, делающий воинский учет для женщин добровольным. Надеюсь на скорое голосование в зале", - написала Пидласа. Видео дня

Воинский учет женщин в Украине: что известно

Минобороны 11 октября 2021 года одобрило приказ №313 "Об утверждении перечня специальностей и/или профессий, связанных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных".

В перечень профессий, представительницы которых станут военнообязанными, включили журналисток, программистов, музыкантов, работниц ресторанов и гостиниц, бухгалтеров и многих других. Приказ распространяется на украинок в возрасте от 18 до 60 лет.

22 января 2022 года Минобороны разработало новую редакцию приказа о постановке на воинский учет женщин. В частности, в новом приказе определены 14 специальностей и 6 профессий, получение и получение которых предусматривает постановки на воинский учет.

Как сообщал УНИАН, Минобороны разработало и передало в Верховную Раду предложения изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно добровольности постановка на воинский учет женщин.

Как заявляла заместитель министра обороны Анна Маляр, опыт развертывания всех военных частей Вооруженных сил Украины и других военных формирований до полных штатов военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете. Маляр сообщила, что при этом в ВСУ остается потребность в специалистах по медицине, радиотехнике, пищевым технологиям.

Вас также могут заинтересовать новости: