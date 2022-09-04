Информация о необходимости постановки с 1 октября на учет женщин определенных специальностей не соответствует действительности.

В Министерстве обороны Украины опровергли очередной фейк о военном учете женщин.

Как говорится в Facebook заместителя министра обороны Анны Маляр, информация о необходимости постановки с 1 октября на учет женщин, имеющих определенные специальности, не соответствует действительности.

"Не распространяйте фейки о военном учете женщин. Еще раз дублирую уже обнародованную информацию. Минобороны разработало и передало в Верховную Раду предложения по изменениям в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно добровольности постановки на воинский учет женщин. Сейчас работаем над законопроектом вместе с профильным комитетом Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Мы уже неоднократно заявляли, что постановка женщин на воинский учет установлена законом. Поэтому Минобороны и Генштаб не могут ее изменить самостоятельно. Это полномочия парламента. Если будут приняты изменения - Минобороны и Генштаб их выполнят", - заявила она.

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По словам Маляр, опыт развертывания всех военных частей Вооруженных сил Украины и других военных формирований до полных штатов военного времени свидетельствует, что на сегодня в государстве нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете.

Она добавила, что сейчас в Вооруженных силах остается потребность в специалистах по медицине, радиотехнике, пищевым технологиям.

"Поэтому, в случае принятия изменений в упомянутый закон, Генштаб разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень до оптимальной потребности. Еще раз напоминаю - речь идет о добровольной постановке на воинский учет. Напомню, что с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала - только с ее согласия", - подчеркнула замминистра.

Воинский учет женщин:

Минобороны 11 октября 2021 года одобрило приказ №313 "Об утверждении перечня специальностей и/или профессий, связанных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных".

В перечень профессий, представительницы которых станут военнообязанными, включили журналисток, программистов, музыкантов, работниц ресторанов и гостиниц, бухгалтеров и многих других. Приказ распространяется на украинок в возрасте от 18 до 60 лет.

22 января 2022 года Минобороны разработало новую редакцию приказа о постановке на воинский учет женщин. В частности, в новом приказе определены 14 специальностей и 6 профессий, получение и получение которых предусматривает постановки на воинский учет.

31 августа Минобороны передало совету предложения по воинского учета женщин.

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