2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации по проблемам аутизма.

Первая леди Украины Елена Зеленская считает необходимым предпринимать важные шаги на пути к взаимопониманию и взаимоуважению с людьми с аутизмом.

На своей странице в Facebook она поделилась советами для общения с такими людьми.

“Сегодня Всемирный день распространения информации об аутизме, и это хороший повод поговорить о тех, кто живет с этим расстройством. Аутизм не является болезнью, тем более психической – это комплексное состояние, расстройство развития человека”, - отметила Елена Зеленская.

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Первая леди рассказала, что люди с аутизмом - очень разные: кто-то может жить самостоятельно, а кому-то необходима поддержка на протяжении всей жизни, кто-то обладает необычайными талантами и способностями, а кто-то нуждается во всесторонней помощи в обучении, кто-то пользуется языком, а кто-то коммуницирует только картинками.

Супруга президента поделилась несколькими подсказками, которые могут помочь во время общения с человеком с аутизмом, в частности отметила, что, говоря о человеке с аутизмом, нужно на первое место ставить «человек», а потом – диагноз: «человек с аутизмом», «человек с РАС», «человек в спектре аутизма» вместо дискриминационного «аутист».

Кроме того, она посоветовала каждый раз, когда видите чье-то необычное поведение, движения, восклицания или громкую истерику у ребенка - не пугаться, а предложить свою помощь. По ее словам, это может быть, например, нервная перегрузка, и в таком случае подобное внимание и неравнодушие помогут человеку с аутизмом успокоиться.

“В Украине еще много работы для создания равных условий и возможностей для достойной жизни каждого, но уже сегодня мы все можем сделать весомые шаги на пути к взаимопониманию и взаимоуважению. Мне бы очень хотелось, чтобы СМИ уделяли внимание этой теме, особенно сегодня. Давайте вместе распространять информацию", - подчеркнула Зеленская.

Справка УНИАН. 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблемах аутизма.

Аутизм (термин происходит от греческого слова autos - «сам») – это нарушение развития нервной системы, которое проявляется в раннем детстве и не зависит ни от пола, ни от расовой принадлежности или социально-экономического статуса.

Цель дня - поддержка людей, страдающих аутизмом, а также улучшение условий их жизни – в частности, обеспечение доступа к качественному образованию, предоставление достойного труда, создание надлежащих условий для экономического роста и тому подобное.

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Автор: Виктория Гордиенко