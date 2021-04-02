Какой праздник 2 апреля 2021
В этот день в мире отмечаются Международный день детской книги, День детской йоги, Международный день проверки фактов, Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Всемирный день игры «Марблс».
В Украине – День кинолога, в США - День ходьбы на работу, День хорька, День арахисового масла и желе, День примирения, День поэта в кексе, в Таиланде - День охраны памятников старины, в Дании – День Копенгагенского сражения, в Аргентине - День Мальвинских островов,
Памятные даты 2 апреля, годовщины и события
Читайте такжеЦерковные праздники в апреле: православный календарь на месяцЭто день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена – поэтому мир отмечает Международный день детской книги.
2 апреля 1792 года был основан первый Монетный двор Соединенных Штатов Америки.
В 1836 году состоялась свадьба Чарльза Диккенса и Катрин Хогарт. У супругов родились 10 детей, но брак был несчастливым - в 1858 он распался. Диккенс - английский писатель, романист и очеркист. Стал самым популярным англоязычным писателем еще при жизни. Классик мировой литературы, один из крупнейших прозаиков XIX века. Самые знаменитые романы Диккенса: «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Оливер Твист», «Николас Никльби», «Дэвид Копперфилд», «Холодный дом», «Повесть о двух городах», «Наш общий друг», «Тайна Эдвина Друда».
В 1868 году в Англии произошла последняя публичная казнь женщины-убийцы - Френсис Киддер.
В 1912 году впервые в СМИ - газете «LosAngelesTimes» - было упомянуто слово «джаз».
В 1912 году лайнер «Титаник» вышел в море для проведения ходовых испытаний. Они прошли успешно.
2 апреля 1958 года президент США генерал Дуайт Эйзенхауэр представил американскому Конгрессу законопроект об учреждении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). В результате 29 июля 1958 года НАСА было создано.
В 2014 году Высший суд Австралии официально признал возможность людям определять свой пол как «неопределенный».
Какой сегодня церковный праздник
Читайте такжеВыходные в апреле: сколько будем отдыхать в этом месяцеПравославная церковь 2 апреля чтит память мученицы Фотины (Светланы) Самаряныни Римской. Другие названия праздника - «День Фотинии», «Фотиния-самарянка», «Светлана», «Колодезница». В народе 2 апреля был днем почитания колодезной воды. Для избавления от различных недугов в этот день следует умыться этой водой.
Что сегодня нельзя делать
Не забывайте, что продолжается Великий пост. Нужно соблюдать все его правила.
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