В частности, бесплатную вторичную юридическую помощь смогут получить лица, пострадавшие от торговли людьми.

В понедельник, 10 апреля, Верховная Рада Украины упростила доступ граждан к бесплатной юридической помощи.

За принятие законопроекта №7473-д в целом проголосовали 308 депутатов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.

В частности, будет упрощен механизм предоставления всех видов бесплатной юридической помощи детям, недееспособным лицам и лицам, дееспособность которых ограничена.

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В тексте законопроекта речь идет о том, что эти категории граждан смогут самостоятельно обращаться за получением такой помощи.

Также бесплатную вторичную юридическую помощь смогут получить лица, пострадавшие от торговли людьми.

Работа Верховной Рады - решения от 10 апреля

Напомним, что сегодня у украинских парламентариев был довольно продуктивный день. Рада приняла сразу несколько важных решений, в частности, обратилась с призывом к НАТО.

В обращении к Альянсу нардепы отметили, что нужно срочно созвать заседание Совместного комитета, чтобы ускорить вступление Украины в военную Организацию.

Также сегодня ВР проголосовала за кадровые изменения в правительстве - с должности уволили председателя Счетной палаты Валерия Пацкана.

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