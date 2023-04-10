Согласно решению, Пацкан также перестает быть членом Счетной палаты.

Верховная Рада на заседании в понедельник, 10 апреля, уволила с должности главу Счетной палаты Валерия Пацкана.

Об этом сообщил первый заместитель налогового комитета Совета Ярослав Железняк.

За выражение недоверия председателю Счетной палаты Валерию Пацкану (увольнение из должности) проголосовали 250 народных депутатов.

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Согласно решению, Пацкан также перестает быть членом Счетной палаты.

Следующим председателем ведомства может стать Геннадий Плисс, с 13 декабря 2022 года являющийся членом Счетной палаты.

Работа Пацкана в Счетной палате

15 марта 2018 года Валерий Пацкан, который был избран председателем Счетной палаты.

В октябре 2022 года НАБУ и САП сообщили чиновнику о подозрении, а уже в ноябре завершили следствие.

16 ноября 2022 года Пацкан написал заявление об отставке, так как его подозревали в незаконном получении компенсации в размере 117 тыс. грн за найм жилья.

30 ноября Пацкан написал письмо на имя председателя Верховной Рады и фракций об отзыве своего заявления об увольнении с должности. Причиной такого решения Пацкан назвал законодательную коллизию.

1 декабря Верховная Рада не поддержала постановление об увольнении Пацкана с должности главы Счетной палаты.

16 декабря 2022 года дело Пацкана было направлено в суд. Действия Пацкана квалифицировали по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью, причинившее существенный вред).

Следствие установило, что народный избранник в сентябре 2017 г. подал в Аппарат Верховной Рады заявление о ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера. Однако на момент подачи этого заявления нардеп уже имел в собственности квартиру в новостройке на Печерске в Киеве, пригодную для проживания. Это не помешало ему незаконно получать в течение следующих шести с половиной месяцев средства из бюджета парламента.

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