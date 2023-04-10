Парламентарии призывают созвать в рамках Вильнюсского саммита НАТО заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне лидеров с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Верховная Рада обратилась в НАТО с призывом осуществить необходимые шаги для принятия Украины в Организацию Североатлантического договора как полноправного члена.

Как сообщает народный депутат Ярослав Железняк, соответствующее обращение к государствам-членам НАТО, Парламентской ассамблее НАТО относительно членства Украины в Организации Североатлантического договора поддержали 352 депутата.

"Верховная Рада Украины..., отмечая весомый вклад Украины, которая добровольно отказалась от ядерного оружия, в безопасность евроатлантического пространства и за его пределами, в частности путем противостояния вооруженной агрессии РФ, и на значительном прогрессе, которого Украина уже достигла на пути евроатлантической интеграции..., призывает государства-члены НАТО и в дальнейшем поддерживать политику "открытых дверей", отвечая на вызовы сегодняшнего дня", - говорится в обращении.

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Кроме того, депутаты призвали государства-члены НАТО и Парламентскую ассамблею НАТО поддержать обоснованную при нынешних чрезвычайных обстоятельствах потребность Украины в приобретении членства в НАТО.

"Парламенты государств-членов НАТО призываем: принять соответствующие решения/резолюции, подтвердив свою ведущую роль в поддержке присоединения Украины к Организации Североатлантического договора; обратиться к правительствам, с которыми Украина начала соответствующий переговорный процесс, с предложением о принятии деклараций/заявлений о поддержке евроатлантических стремлений Украины; продемонстрировать лидерство в выполнении решений Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно членства Украины", - добавили народные депутаты.

Также в Раде призвали государства-члены НАТО содействовать принятию во время весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Люксембурге важных решений, направленных на приближение Украины к будущему членству в НАТО, одобрив соответствующую декларацию о поддержке Украины.

Нардепы просят членов НАТО призвать правительства своих государств поддержать заявку Украины на членство в НАТО и начать планирование процесса присоединения Украины к Организации Североатлантического договора, а накануне Вильнюсского саммита НАТО способствовать формированию в государствах-членах общего видения модальностей и временных рамок вступления Украины в НАТО.

Членов НАТО призывают уполномочить правительства своих государств на принятие всех мер для созыва в рамках Вильнюсского саммита НАТО заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне лидеров с участием президента Владимира Зеленского.

Вступление Украины в НАТО - что надо знать

В конце сентябре 2022 года украинские власти подали заявку на вступление Украины в Организацию Североатлантического договора по ускоренной процедуре. Тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс сконцентрирован на помощи Украины в войне с Россией.

Руководство Альянса накануне назвало этапы, которые должны предшествовать вступлению Украины. Это, в частности, реформы, антикоррупционные меры и победа в войне, которую называют предпосылкой для любых переговоров по вступлению.

По информации FT, три страны (США, Германия, Венгрия) выступают против предоставление Украине дорожной карты для членства в НАТО во время саммита Альянса в июле.

В то же время Сейм Литвы принял резолюцию относительно официального приглашения Украине присоединиться к НАТО. По словам президента Украины Владимира Зеленского, это решение Литвы будет продолжение в ближайшие недели и месяцы.

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