Это уже 9 голосование за решение по этим вопросам в парламенте.

Верховная Рада Украины продлила до 14 февраля 2024 года действие военного положения и всеобщей мобилизации.

За принятие закона "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" (регистрационный номер 10211) проголосовало 322 народных депутата Украины.

Законом предусмотрен срок действия военного положения в Украине продлить с 05 часов 30 минут 16 ноября 2023 года на 90 суток, то есть до 14 февраля 2024 года.

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Другим законом "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (регистрационный номер 10212) на такой же срок продлена и всеобщая мобилизация. За его принятие проголосовало 322 народных депутата Украины.

Оба законопроекта были внесены в парламент президентом Украины.

Военное положение в Украине

Как сообщал УНИАН, это уже девятое голосование парламента за продление военного положения и мобилизацию с начала войны.

Во время действия военного положения в стране вводится комендантский час, во время которого граждане не могут находится на улицах без наличия специальных разрешений. Также действует ряд ограничений для граждан государства, в частности ограничения на выезд за границу, на проведение демонстраций и тому подобное.

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