Речь идет об их продлении с 16 ноября 2023 года до 14 февраля 2024 года.

Профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал поданные главой государства законопроекты о продлении в Украине военного положения и мобилизации. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за вынесение на рассмотрение парламента соответствующих указов президента единогласно проголосовали все члены комитета.

"Комитет по вопросам обороны поддержал законы (№10211 и 10212) об указах продления действия военного положения и всеобщей мобилизации", - отметил он.

Железняк напомнил, что речь идет об их продлении с 16 ноября на 90 дней, то есть до 14 февраля 2024 года.

Видео дня

По его словам, за принятие соответствующих законопроектов народные избранники должны проголосовать на заседании, которое состоится 8 ноября. Оба голосования должны набрать более 226 голосов парламентариев.

Военное положение в Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента указы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Речь идет об их продлении на 90 дней с 16 ноября. Это будет уже девятое голосование парламента за военное положение и мобилизацию с начала войны.

Как известно, во время действия военного положения в стране вводится комендантский час, во время которого граждане не могут находится на улицах без наличия специальных разрешений.

Вас также могут заинтересовать новости: