Глава государства предложил продлить их действие еще на 90 дней.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Законопроектом "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" (регистрационный номер 9532) предусмотрено продление срока действия военного положения в Украине с 05:30 18 августа 2023 года сроком на 90 суток - до 15 ноября.

Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать генерального секретаря ООН и официальные лица иностранных государств о продлении срока действия военного положения в Украине, об ограничении прав и свобод человека и гражданина, что является отклонением от обязательств согласно Международному пакту о гражданских и политических правах и о причинах принятия такого решения.

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Другим законопроектом "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (регистрационный номер 9533) предусмотрено продление с 18 августа на 90 суток.

В Раде сообщают, что законопроекты будут рассмотрены уже на этой неделе.

Продолжение военного положения в Украине

До этого Рада уже одобряла подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа, 16 ноября и 7 февраля, 2 мая.

В соответствии с законодательством во время военного положения может усиливаться охрана объектов критической инфраструктуры и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, и вводить особый режим их работы.

Также возможно принудительное изъятие имущества государственных предприятий, государственных хозяйственных объединений для нужд государства. Может вводиться комендантский час.

Могут проверяться документы у лиц, а в случае необходимости проводиться досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан.

Также может быть введен запрет на проведение мирных собраний, митингов, походов и демонстраций, других массовых мероприятий.

Могут приниматься решения о запрете деятельности политических партий, общественных объединений, если их деятельность направлена против независимости Украины, на изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны.

Может быть запрет гражданам, состоящим на военном или специальном учете в Минобороны, СБУ или Службе внешней разведки Украины, менять место жительства (место пребывания) без разрешения военного комиссара или руководителя соответствующего органа службы безопасности Украины или Службы внешней разведки Украины; ограничение на прохождение альтернативной (невоенной) службы.

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