Воин отметил, что каждый должен помогать своей стране так, как может.

Командир разведывательного взвода 28 ОмБР Валид Ю. признался, что презирает мужчин, которые уклоняются от военной службы.

Как отметил военный в интервью "УП", украинцы в мирных городах могут жить спокойно только потому, что воины на фронте делают свою работу хорошо.

"У меня просто вызывает презрение, когда мужчины не хотят выполнять то, что они обязаны, что они убегают, прячутся. Меня не травмирует жизнь в Киеве. Если эти люди все будут сидеть по подвалам, то за что мы воюем тогда? Если здесь все хорошо, и люди могут жить своей гражданской жизнью, то значит, мы делаем свое дело хорошо", - отметил Валид.

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Воин добавил в него нет обиды на общество за то, что он добровольно ушел на фронт. "Я - доброволец, я пришел сюда, я хочу здесь быть. Вообще без вопросов. Я делаю это добровольно. Да, это тяжело, да, это опасно. Но я делаю это добровольно, у меня нет обеды! У меня просто вызывает презрение, когда мужчины не хотят выполнять то, что они обязаны, что они убегают, прячутся. Без вопросов - пусть он живет своей гражданской жизнью, пусть он ходит в спортзал. Но пусть он встанет на учет в военкомат. Если его призовут – пусть он уходит. Это будет честно. Пусть он помогает, чем может", - отметил разведчик.

Военный отметил, что есть люди, "которые помогают так много и так искренне, что я не хотел бы, чтобы они шли в армию, потому что иногда – это единственные люди, на которых ты можешь здесь положиться".

Валид добавил, что для него победа будет означать ощущение, что Украина не вернется обратно в фарватер России. Впрочем, военный считает, "если мы выгоним россиян, а в тылу ничего не изменится, то мы не победили"

Схемы помощи уклонистам: другие новости

В декабре 2023 года Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении руководителя аппарата Киевской городской военной администрации на помощи столичным депутатам-уклонянистам. Он незаконно направлял депутатов из воинской части в "командировку" в столичную военную администрацию. Почти год те не появлялись на службу, однако получали денежное довольствие из части.

В Одессе женщина организовала "брачное агентство" для помощи уклонистам. Она подыскивала женщин с инвалидностью и организовывала браки с мужчинами призывного возраста. Услуги "агентства" оценивали в 4,5 тысячи долларов.

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