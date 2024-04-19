По мнению военного, вопрос демобилизации должен учитывать мобилизационный процесс в Украине.

Командир подразделения Terra в составе 3 отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Николай Волохов прокомментировал исключение пункта о демобилизации из принятого накануне закона о мобилизации.

"Этот законопроект у меня вызывает неоднозначные впечатления. У меня было время подумать. Там нет пункта о демобилизации - того пункта, который очень сильно ожидают все военнослужащие. Очень хочется понимать, когда закончится война и хочется попасть домой", - сказал он в эфире телемарафона.

В то же время, Волохов отметил, что хоть отсутствие демобилизации и вызвало возмущение среди военных, но оно имеет свои причины.

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"У нас желание не просто уйти из армии, а вернуться в нормальную страну. Ведь как можно прогнозировать демобилизацию, если мы не можем знать, сколько мы мобилизуем людей. Поэтому насколько качественно и в каком составе пройдет мобилизация - даст ответ на то, когда можно будет отпускать людей, которые служат", - пояснил Волохов.

По словам военного, о вопросе демобилизации надо говорить крайне осторожно.

"Если мы демобилизуем тех людей, на которых держится фронт, примем такое эмоциональное решение, то этим людям может некуда возвращаться. И то последствие, которое произойдет - будет гораздо хуже. На данный момент я рад, что решение о демобилизации принимается взвешенно и будет взвешен тот параметр, насколько успешно будут мобилизоваться люди в армию", - сказал Волохов.

Демобилизацию убрали из нового законопроекта: что известно

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой законопроект о мобилизации. Закон вступает в силу закон 18 мая 2024 года.

Накануне нардепы проголосовали за исключение из законопроекта пункта о демобилизации военный. Зато премьер Денис Шмыгаль поручил Кабмину разработать отдельный законопроект о демобилизации и внести его в Верховную Раду.

По мнению нардепа и полковника СБУ Романа Костенко, при условии постоянных ротаций 70-80% военных вернулись бы на фронт после демобилизации.

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