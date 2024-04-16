Принятый законопроект не дает ответа на эти вопросы, но эта тема все равно требует разъяснения.

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко прокомментировал предложение провести демобилизацию через 36 месяцев.

"Это сложный вопрос. Действительно, в этом законе самые большие дискуссии [были] о демобилизации, потому что это тяжелый вопрос, и он касается тех людей, которые находятся на фронте. Людей, которые с первого дня пошли защищать страну. И у них есть справедливый вопрос не только к депутатам или к военному руководству, или к политическому: сколько мы здесь будем и почему только мы, а где другие? И это вопросы, на которые надо давать ответ", - сказал он в интервью Radio NV.

По словам Костенко, принятый законопроект не дает ответа на эти вопросы, но эта тема все равно требует разъяснения.

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"Сначала правительство вообще подало норму о том, что 36 месяцев. Потом, уже когда правительство отозвало законопроект, в другом подало [предложение], что 36 месяцев по решению Ставки [верховного главнокомандующего]. Также очень много вопросов к законотворчеству и правилам написания законопроектов. Написали "по решению Ставки", а о вопросе - кто такая Ставка и должна ли она принять такое решение - никто не подумал. Об этом уже пришлось думать нардепам", - объясняет секретарь комитета.

Как он вспоминает, этот вопрос был одним из важных и по нему постоянно велись дискуссии. Нардепы его откладывали, потому что понимали, что нужен будет отдельный подход к нему, когда уже будет сбалансированный законопроект. Однако впоследствии к ним присоединились представители Минобороны на уровне заместителей, главком и начальник Генштаба. Они представили цифры, которые четко отражают, что будет, если сейчас будет демобилизация.

"Это не оправдывает отсутствие демобилизации, это факт, который я вам рассказываю. [Прогнозы] неутешительные. Мы прорабатывали разные версии, например, 36 месяцев, покинет ряды Сил обороны [столько людей], при том, что у нас сейчас такой приход мобилизационного ресурса. Потом 36/12 - такая цифра, 36/18 - такая. Поскольку у нас большое количество людей участвует в боевых действиях, эта цифра с месяцами также постоянно растет. Конечно, военные, думаю, вообще не должны об этом дискутировать, они показали цифры и их задача - чтобы у них были солдаты и они могли защищать страну. Все остальное - это задача, согласно Конституции, верховного главнокомандующего, правительства, которые должны обеспечивать эту мобилизацию", - добавил Костенко.

По его словам, была вообще такая комбинация: военные пишут письмо Минобороны, Минобороны - правительству, правительство - Верховной Раде с предложением снять эту норму по демобилизации, потому что они не в состоянии провести мобилизацию.

Демобилизация военных

Как сообщал УНИАН, Рада приняла в целом проект закона о мобилизации, но из документа убрали все положения, которые касались демобилизации. Решение поддержали 283 народных депутата.

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что демобилизация - это мирный процесс, а война продолжается, и возможность дальнейшей эскалации также исключать нельзя.

В Раде добавили, что положение о демобилизации исключили из нового закона о мобилизации по просьбе Кабинета министров. Правительство должно разработать закон, который будет регулировать вопрос увольнения с военной службы военнослужащих, которые воюют.

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