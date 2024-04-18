Костенко отметил, что если бы в стране была активная мобилизация, то вопрос увольнения военных не стоял бы так остро.

Народный депутат и полковник СБУ Роман Костенко считает, что при условии постоянных ротаций 70-80% военных вернулись бы на фронт после демобилизации. Он убежден, что демобилизация зависит прямо пропорционально от мобилизации.

"То есть если не будет мобилизации нормальной, конечно, что демобилизации не будет. Еще раз говорю, это факт в том, что была провалена мобилизация, поэтому мы не можем сейчас провести демобилизацию и вопрос в том, когда мы сможем нарастить темпы", - заявил нардеп в эфире Еспресо.

Нардеп отметил, что если бы в стране была активная мобилизация, то вопрос увольнения военных не стоял бы так остро, ведь именно те, кто ежедневно рискует своей жизнью на первой линии и спрашивают об этом. Поэтому он предлагает проводить ротации в Силах обороны и отпускать военных в отпуска, чтобы они проводили время дома, а потом возвращались защищать Украину.

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"Я уверен, что если бы был определен срок 36 месяцев, 48 и много бы людей, возможно, ушло, но я уверен, по моим ощущениям 70-80% через некоторое время - этот месяц, два, вернулись бы обратно чувствуя, что они отдохнули, потому что это мотивированные, это патриотические люди, которые не смогли бы остаться в стороне и наблюдать, как их страна бьется", - добавил Костенко.

Демобилизация в Украине - детали

Положение о демобилизации исключили из нового закона о мобилизации по просьбе Кабинета министров. Для решения этого вопроса правительство должно разработать отдельный проект закона.

"Из-за того, что субъект права законодательной инициативы - Кабинет министров Украины - принял решение и обратился с письмами, которые вы можете найти уже, они направлены в Верховную Раду Украины, с просьбой изъять эти вопросы и поручить правительству разработать отдельный законопроект, связанный с увольнением", - рассказал народный депутат и член Комитета Верховой Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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