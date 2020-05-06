Возле затонувшего в Одессе танкера "Делфи" установили спасательную башню (видео)
11:34, 06 мая 2020Общество
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Охранники не отгоняют никого, пытаются убедить словами. Говорят, что купаясь возле танкера очень опасно.
Охранники и предупреждают об опасности смельчаков-пловцов \ Фото УНИАН
Под круглосуточным наблюдением - в Одессе установили пост охраны и спасательную вышку на пляже, возле которого остается полузатонувший танкер "Делфи".
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Охранники и предупреждают об опасности смельчаков-пловцов, и поджидают желающих что-то украсть с судна.
Патрульные не сводят глаз с танкера.Отдыхающие купаются возле танкера и не думают об опасности. Охранники не отгоняют никого, пытаются убедить словами. Говорят, что купаясь возле танкера очень опасно.
Как сообщал УНИАН, потерпевший крушение в ноябре 2019 года у побережья Одессы танкер «Делфи» (Delfi) судовладелец обещал убрать с пляжа «Дельфин» до 31 марта.
Возле танкера "Делфи", затонувшего близ Одессы, установили спасательную вышку
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