Судовладелец до сих пор не убрал танкер "Делфи", потерпевший крушение у побережья Одессы

До конца января судовладелец должен сделать свои предложения по освобождению побережья Одессы от судна, в противном случае власти сделают это самостоятельно.

Судовладелец пока не убрал танкер «Делфи» (Delfi), потерпевший крушение у побережья Одессы в ноябре 2019 года.

Как передает корреспондент УНИАН, данный вопрос сегодня обсуждался на заседании рабочей группы по ликвидации последствий катастрофы указанного танкера. На данное мероприятие были приглашены портовики, экологи и представитель судовладельца, который не явился.

Как отмечалось, ранее он обещал до конца января убрать судно с пляжа «Дельфин», где находится уже несколько месяцев. Однако каких-либо конкретных действий в данном направлении не предпринял.

В то же время, председатель Одесской ОГА Максим Куцый заявил, что пока судовладелец официально не откажется убрать танкер, представители власти не могут это сделать своими силами.

В ходе совещания специалисты пришли к выводу, что до конца января судовладелец должен сделать свои предложения по освобождению побережья Одессы от судна. Если этого не произойдет, власти сделают это самостоятельно.

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Рассматривается два варианта: заделать пробоины в корпусе, откачать из него воду и отбуксировать в определенное место. На данные работы необходимо до 25 млн грн, а по времени это займет порядка полутора месяцев. Второй вариант – разрезать судно на части прямо на месте. На эти мероприятия необходимо еще больше времени и примерно такие же затраты.

Как сообщал УНИАН, в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» с тремя украинцами на борту. Танкер подал сигнал бедствия еще вечером 20 ноября, когда попал в зону надзора морского порта «Пивденный» (Одесская обл.). Позже в результате непогоды его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. По данным Администрации морпортов, этот танкер был без груза. Водолазы эвакуировали трех членов экипажа, которые были обессилены и сильно замерзли.

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Крушение танкера привело к загрязнению побережья. В частности, по информации и. о. председателя Госэкоинспекции Украины Егора Фирсова, предельно допустимые нормы были завышены в 157 раз, позднее в мэрии заявили, что уровень загрязнения значительно снизился. Вокруг танкера установлены специальные боновые заграждения.

Также выяснилось, что у танкера были проблемы с судовыми документами. В качестве одной из версий обсуждалась возможность его участия в незаконной дозаправке судов. Но Госпогранслужба данный факт не подтвердила.