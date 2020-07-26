В Киеве возле Родины-матери поставят самый большой флаг в Украине

Флаг поднимут 23 августа, в День Государственного флага.

В Киеве продолжаются работы по установке флагштока для наибольшего – главного флага страны. Здание возводят на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне", возле "Родины-матери".

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации. Кроме того, городской голова столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook опубликовал видео в формате 360 градусов.

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"Друзья! Сегодня 30 лет с момента поднятия Государственного флага Украины возле здания столичной мэрии. Именно в Киеве, на Крещатике, 36 взвился тогда первый украинский флаг. Сегодня мы работаем над тем, чтобы в Киеве появился и самый главный флаг страны", – написал Кличко.

Высота флагштока будет почти 90 метров, а полотнище флага – размером 16 на 24 метра.

"Поднять главный флаг мы планируем 23 августа, в День Государственного флага Украины. Здесь, в символическом месте – на Печерских холмах. Флаг будет виден из многих точек столицы", - добавил Виталий Кличко.

Проект по установке флагштока – благотворительный, на него не тратили бюджетных средств.

"Средства собрал благотворительный фонд "Будущий Киев". Я очень благодарен тем людям, которым не безразлично, как развивается Киев. Благодарен за много проектов, которые воплощены в нашем городе за деньги меценатов. И одним из таких проектов станет главный флаг Украины", – подчеркнул мэр.

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