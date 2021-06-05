Участники акции выступили против нападений и запугиваний, а также за прозрачные расследования подобных случаев.

В субботу, 5 июня, возле Офиса президента в Киеве состоялась акция активистов ЛГБТ-сообщества, которые требовали принять закон по борьбе с проявлениями дискриминации.

В акции «Дави, чтобы не давили на тебя! Мой законопроект – #5488» с требованиями принять законопроект № 5488 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации» приняли участие несколько десятков человек.

Как отмечается на Facebook-странице общественной организации «Инсайт», «несмотря на запугивания, избиения и постоянные приступы, ЛГБТ-сообщество объединилось и сказала свое решительное «Нет» игнорированию своих прав и свобод».

«Сегодня мы вместе вышли требовать справедливости и обеспечения прозрачных расследований нападений, которые постоянно совершаются на ЛГБТ-людей со стороны радикальных группировок. Мы не остановимся, мы продолжим нашу последовательную борьбу за свободное пространство для всех и за то, чтобы люди могли доверять правоохранительным органам», – отметили организаторы акции.

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Автор: Виктория Токарева