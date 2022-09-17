Украинцев призвали дать возможность власти сделать все, чтобы территории были разминированы.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук объяснила, почему жителям деоккупированных территорий нужно подождать с возвращением в свои дома.

Об этом она рассказала в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, в освобожденных от оккупантов населенных пунктах страны ситуация улучшилась, но не до того состояния, чтобы жители могли безопасно вернуться в свои дома.

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"Там ситуация улучшилась, но не до того, чтобы возвращаться. Поэтому моя настоятельная просьба и рекомендация - подождать, для людей, которые очень хотят и стремятся вернуться в свои родные Изюм, Балаклею, и другие (населенные пункты – УНИАН). Не торопиться и дать возможность нам - власти, сделать все, чтобы территории были разминированы, было восстановлено питание, чтобы наши провайдеры работали, чтобы там была Украина в полной мере", - подчеркнула Верещук.

Она добавила, что в деоккупированных населенных пунктах работают правоохранительные органы и специалисты ГСЧС.

"Конечно, наша полиция делает свое дело. ГСЧС делают свое дело. Они разминируют территорию и уже более 50 гектаров были разминированы и это дело продолжается каждый день", - подчеркнула Верещук.

Она отметила, что среди первоочередных задач на деоккупированных территориях является восстановление работы органов государственной и местной власти.

"Шаг за шагом мы отвоевываем свои территориальные громады, своих людей - это более 400 уже населенных пунктов, которые освободила наша доблестная армия. И сейчас мы рассчитываем, что их будет становиться все больше и больше. Нашей первой задачей является восстановление государственной, а также местной власти. Самый эффективный способ - это установление ВА - военных администраций, которые вот-вот уже начнут действовать на Харьковщине", - отметила Верещук.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

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