Передвижные отделения начнут развозить пенсии с 12-13 сентября.

"Укрпочта" на следующей неделе готова обеспечить первую доставку и выплату пенсий жителям деоккупированных населенных пунктов Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что на деоккупированных территориях Харьковщины пенсии будут выплачены безотлагательно.

Видео дня

"На следующей неделе "Укрпочта" готова обеспечить первую доставку и выплату пенсий жителям деоккупированных населенных пунктов Харьковской области. Соответствующее решение принято 10 сентября по результатам заседания координационного штаба по вопросам деоккупированных территорий", - говорится в заметке.

Отмечается, что передвижные отделения начнут развозить пенсии с 12-13 сентября.

"На этапе решения также вопроса относительно тех пенсионеров, которые получают выплаты на карточки. Но и они в ближайшее время будут устранены. Пенсии получат все", - заверили в министерстве.

Кроме того, на заседании был обсужден вопрос о работе органов власти, восстановлении разрушенной инфраструктуры, разминировании территорий, доставке социальных выплат и оказании гуманитарной помощи.

"Коордштаб призвал жителей деоккупированных территорий не спешить с возвращением в только что освобожденные населенные пункты. Поскольку прежде всего их должны проверить специалисты и восстановить все системы жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.

Как рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов по состоянию на 11 сентября 2022 года ВСУ освободили около 40 населенных пунктов на Харьковщине.

Вас также могут заинтересовать новости: