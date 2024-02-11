Специалист раскритиковал украинцев, которые перекладывают защиту Родины на "профессионалов".

Военный психолог из группы инженерного обеспечения 67-й отдельной механизированной бригады Андрей Козинчук считает, что новые призывники смогут заменить бойцов на фронте еще не скоро, но и после этого военных не демобилизуют.

Об этом Козинчук заявил РБК-Украина, комментируя панику, которой подверглись мужчины из-за изменений закона о мобилизации. В частности, он озвучил реакцию украинцев, которые сейчас находятся в зоне боевых действий.

"Это не обсуждается... Им в целом все равно. Правда, кое-кто из военных думает, что наберут сейчас полмиллиона человек, крепких казаков, и они нас всех заменят. Говорю - нет ... Дембеля не будет, просто будет ротация. Но их надо набрать - это полгода. А потом полгода подготовить. Привет, 2025 год - выжить как-то надо", - сказал Козинчук.

По его словам, сейчас бойцы больше переживают из-за снижения артиллерийского огня со стороны ВСУ, и раскритиковал потенциальных призывников, которые сами муссируют панические "слухи" о том, что "нет оружия" или о том, что попадут в "мясные бригады" без бронежилета и подготовки.

"Отправят с копьем, наверное ... мы, получается, "вегетарианская" бригада, потому что у нас все хорошо, хотя потери также есть. Все злятся не на врага, а на ТЦК, потому что забирают в армию. Я провел стрим о мобилизации. То, что мне в комментариях написали – "пусть воюют профессионалы", "эта задача Вооруженных сил" – меня вообще убило. А Вооруженные силы из кого состоят? Нас всю жизнь готовили, что ли?",- говорит Козинчук.

По его словам, относительно закона о мобилизации также есть недоразумения, и это уже вопрос – к государству. Речь идет о том, что нужно установить срок службы, потому что нужна какая-то конкретика военнослужащим, которым необходимо отдохнуть. Плюс гражданские тоже не понимают, что их ждет после призыва.

"Такое впечатление, что в военкомате стоит портал в посадку: призывника там одевают в "пиксель", дают "мосинку" (винтовку), а у его товарища три патрона, и он в посадку на Донбасс идет. А что после того: я пойду в моряки, в ПВОшники, буду летать на F-16, потому что я на Фейсбуке читал, что их скоро привезут, буду на "Абрамсе" ездить или я буду в пехоте? И было бы хорошо объяснить какие критерии отбора, кого куда берут. Они этого не знают, коммуникация мне очень не нравится", - отмечает Козинчук.

Мобилизация в Украине

Доктор экономических наук Андрей Длигач считает, что новая масштабная волна мобилизации в Украине приведет к экономическому коллапсу в стране. По его словам, увеличивать расходы на армию сверх нынешнего уровня можно лишь в том случае, если будет значительный рост экономики. В частности, он уверен, что мобилизация более 15% мужчин, которые еще не в армии, приведет к экономическому коллапсу в стране. По его словам, этот предел четко просчитан. Поэтому власть должна отдать приоритет "белому" бизнесу, который платит налоги и официально платит зарплату сотрудникам.

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