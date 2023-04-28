Юрий Игнат отметил, что оккупанты подняли в воздух даже дальнюю авиацию.

Воздушную тревогу в Украине сегодня объявляли из-за российских самолетов. Враг поднял в воздух стратегическую, тактическую и дальнюю авиацию.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната, 28 апреля бойцы противовоздушной обороны Украины зафиксировали активность авиации противника. В связи с этим и объявили воздушную тревогу почти на всей территории Украины.

"Взлетали два стратегических бомбардировщика Ту-95, два дальних бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Также на севере Украины вблизи линии фронта была зафиксирована активность истребителей Су-30 и Су-35", - отметил Игнат в комментарии изданию "Украинская правда".

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Воздушная тревога в Украине 28 апреля 2023 года - что известно

28 апреля около 05:00 российская армия ударила по городам Украины 23 крылатые ракеты, из них 21 - удалось сбить. При этом только над Киевом сбили 11 российских ракет.

В результате атаки обломки одной из ракет попали в многоэтажку в Украинке Киевской области, из-за чего пострадал ребенок. Еще две российские ракеты ударили по жилым домам в Умани и в Днепре, где погибли люди, в том числе и дети.

Вечером почти по всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу.

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